Assisi, riapre dopo 4 anni il bar dell'ospedale: gli orari - Tuttoggi.info

Riapre dopo oltre quattro anni e almeno due mobilitazioni il bar dell’ospedale di Assisi, un servizio importante che, in precedenza gestito da una cooperativa privata, è sempre stato concepito come una sorta di servizio pubblico che impiegava peraltro due persone dando anche loro uno stipendio.

La data x è lunedì 4 novembre: l’attività sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,30.

Il bar – ora in concessione alla ditta Bastia Bevande Distribuzione srl – era stato chiuso durante il Covid e, passata la fase emergenziale, l’Usl Umbria 1 ha lavorato da alcuni mesi per raggiungere l’obiettivo di riaprire un servizio di interesse per l’utenza, per l’ospedale e per le persone che ci lavorano.