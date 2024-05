Assisi, bar Biagetti di nuovo nel mirino dei ladri: esplode la rabbia dei titolari - Tuttoggi.info

È lo stesso locale del colpo di metà maggio, quando un poliziotto era rimasto ferito nel tentativo di bloccare il ladro

Ha forzato la porta di ingresso del bar con un piede di porco e poi ha rubato il fondo cassa dal locale. Un bottino da 200 euro, ma è a far discutere è il locale oggetto del furto, il bar Biagetti a Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi.

Si tratta del locale in cui, lo scorso 16 maggio, un ladro armato di forbici aveva minacciato la barista e rubato, anche in quell’occasione, un paio di centinaia di euro; era poi fuggito e – vistosi scoperto dai poliziotti e non prima di aver svaligiato anche il distributore automatico di una casa religiosa – aveva anche colpito il poliziotto che tentava di fermarlo.

Al contrario dell’altra volta, il ladro ha agito occultandosi il volto: i titolari del Bar Biagetti hanno trovato la porta che dà su via Patrono d’Italia e la cassa danneggiate, e scoperto dalle telecamere di sorveglianza che il colpo è durato in tutto pochi minuti. E il titolare del locale, secondo quanto riporta il Corriere dell’Umbria stamattina, chiede maggiori controlli per evitare il ripetersi di incresciosi episodi. (foto in evidenza da AssisiNews)