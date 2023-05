L'assessore Barbara Bucari non torna indietro, confermate dimissioni - Tuttoggi.info

L'ex membro di giunta ha scritto "Dopo un’attenta riflessione che ha tenuto conto di tutte le criticità, sia a livello amministrativo che politico", botta e risposta tra opposizioni e maggioranza

Alla fine l’assessore Barbara Bucari non è tornata sui suoi passi e, proprio ieri (12 maggio), ha confermato le proprie dimissioni, nonostante fossero già state respinte dal sindaco.

Nella sua lettera l’ormai ex membro della giunta Presciutti ha riferito di essere addivenuta a questa decisione “dopo un’attenta riflessione che ha tenuto conto di tutte le criticità – sia a livello amministrativo che politico – riscontrate negli anni nella struttura operativa del Comune e nei rapporti con i rappresentanti interni ed esterni del proprio schieramento politico”.

La Bucari ha comunque specificato che “non vi è stata nè vi è alcun tipo di rottura nei rapporti con sindaco e membri dell’esecutivo” ai quali è andato anzi il suo ringraziamento “per il supporto ricevuto in questi anni”.

L’ex assessore ha poi auspicato “l’apertura di una leale discussione politica nella sedi deputate“, per tutelare il lavoro svolto da lei stessa e dalla giunta, per far sì che “non venga intaccato dai soliti personalismi in vista delle prossime scadenze elettorali”. Ancora non sono arrivate novità sul possibile successore di Bucari.

Le opposizioni – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Siamo Gualdo e Lista Cappelletti Sindaco – hanno parlato di “un misero epilogo. Era del resto quasi impossibile tenere ancora nascosti i propri reali problemi politici e la propria fallimentare gestione di una giunta che cade letteralmente a pezzi”.

Pronta la risposta della maggioranza – Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo – che ha confermato come il Consiglio comunale di Gualdo Tadino abbia “una maggioranza granitica, che vede i 10 consiglieri della coalizione di centrosinistra, compatti e propositivi, a sostegno dell’amministrazione comunale”.