Per i casi urgenti il personale di laboratorio farà copia del referto ai cittadini che ne faranno richiesta

Asl1, sito fermo per manutenzione: niente referti online. L’Azienda sanitaria locale 1 comunica che per motivi tecnici dovuti alla manutenzione del portale dedicato, non è attualmente possibile scaricare online i referti di laboratorio prodotti dalla stessa Asl. uno stop che non era previsto, ma che si è reso necessario per sopraggiunti problemi.

Il servizio – comunica l’Azienda – verrà ripristinato prima possibile.