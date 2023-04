Asilo, la maestra indagata: “Non violenze, solo intento educativo”

Nell'interrogatorio di garanzia l'educatrice si è detta pentita dei metodi, chiedendo che le contestazioni vengano trasformate in abuso di mezzi di correzione

Non violenze, ma azioni con “un intento educativo”. Senza la volontà di umiliare o di arrecare danni ai bambini che frequentavano l’asilo nido di cui è titolare e operatrice. La maestra della struttura di Corciano, indagata per maltrattamenti nei confronti dei piccoli (di età compresa tra 6 mesi e tre anni) nel corso dell’interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Angela Avila si è detta comunque pentita di quei metodi evidentemente bruschi, secondo quanto hanno accertato le telecamere ed i microfoni che i carabinieri avevano piazzato nell’asilo a seguito di una denuncia.

Filmati in cui si vedono alcuni bambini strattonati ed apostrofati con parole certo non consone a dei piccoli. Prendendo di mira in particolare, rilevano gli inquirenti, quelli con più problematiche, che difficilmente avrebbero potuto raccontare a casa quanto erano costretti a subire.