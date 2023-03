Nei video botte e insulti ai bimbi nell’asilo, indagata educatrice

Dopo una denuncia, nella struttura di Corciano piazzate telecamere e microfoni: il provvedimento del gip

Bimbini offesi con insulti, malmenati e strattonati. E’ quanto hanno documentato le telecamere piazzate dagli inquirenti in un asilo nido privato di Corciano. La titolare, che svolgeva anche l’attività di educatrice, è indagata per il reato di maltrattamenti e non potrà avvicinarsi alla struttura, secondo quando disposto dal gip del Tribunale di Perugia.

Le indagini erano state avviate da una denuncia. Nell’asilo erano state disposte intercettazioni audio e video, che secondo quanto comunicato dalla Procura, avrebbero appunto documentato i maltrattamenti nei confronti dei piccoli, di età compresa tra sei mesi e tre anni. Offese, strattonamenti e anche botte, in particolare nei confronti dei bambini più indifesi, che non avrebbero potuto raccontare le violenze ai genitori. E tutto questo, secondo la Procura, avveniva abitualmente.