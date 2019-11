Asilo “Il Tiglio”, nuovo incontro con la Giunta: le richieste dei genitori

Martedì 12 novembre i genitori riuniti nell’Associazione genitori scuola infanzia “Il Tiglio” torneranno ad incontrare il vicesindaco Tuteri e l’assessore Merli dopo il caso della chiusura delle lezioni anticipata per l’infortunio di un’insegnante.

I genitori confidano che questo secondo incontro serva a garantire da subito sostituzioni per le educatrici necessitate ad assentarsi, così da non dover interrompere i processi didattici in essere. Mantenendo quindi la stessa educatrice sostitutiva per tutto il tempo di assenza e garantendo l’insegnante di sostegno nella sezione a cui è assegnata, a tutela di tutti i bambini ed in particolare di quelli con bisogni speciali.

Ma i genitori riuniti nell’associazione chiedono anche che vengano migliorate le modalità di comunicazione con le famiglie.

Altri problemi sono poi quelli della manutenzione della struttura. Quanto al cibo, si chiede di eliminare l’acqua dalle bottiglie di plastica e di convocare immediatamente un tavolo paritetico con i comitati mensa, al fine di rispettare il capitolato dell’ultima gara d’appalto.

“Considerato il pieno apprezzamento per le educatrici del Tiglio che sopra le forze garantiscono quotidianamente un servizio di cura dei nostri figli di altissimo livello pedagogico – concludono i genitori – spinti da senso di responsabilità per il bene pubblico, con forza chiediamo che venga garantito il servizio educativo, per i nostri figli e per i bimbi che in futuro avranno la fortuna di frequentare Il Tiglio”.

