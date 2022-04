Asd Valtopina campione regionale di boccette in A2

I risultati raggiunti dalla nuova compagine valtopinese, che ha scalato il campionato regionale

Si sono da poco conclusi i campionati regionali di boccette, con una nuova piacevole realtà: Valtopina. Alla prima esperienza agonistica, il bar l’incontro presenta all’Umbria due squadre di biliardo con un risultato eccellente: secondo posto in B, e scudetto in A2 con promozione nel massimo campionato umbro, la a1, chiamata anche eccellenza.

La nascita del sodalizio

Il progetto Valtopina nasce verso aprile/maggio dello scorso anno grazie ad un incontro organizzato da Gianni Biribao, giocatore valtopinese, tra Giuseppe Brustenga, titolare del locale, e Brandi Vittorio, giocatore umbro di prima categoria con risultati importanti ed ex campione italiano di seconda categoria. Da qui è nato il progetto. Giuseppe Brustenga da subito ha dato piena fiducia a Brandi e massima disponibilità ad investimenti per creare la situazione giusta, acquisto di un secondo biliardo, restauro del primo biliardo già in possesso, tesseramento, iscrizione.

I giocatori d’esperienza

Oltre a Brandi da Foligno arrivano altri giocatori di esperienza con cui Brandi forma lo zoccolo duro del progetto: Leonardo Guidobaldi ottima prima categoria, Vincenzo Nardi, Massimo Angeletti, Andrea Fabiani e Walter Nanni giocatori di esperienza e massima affidabilità.

I valtopinesi

Grazie al loro arrivo e ai loro insegnamenti, alcuni giovani valtopinesi sono passati in pochi mesi, da semplici appassionati del biliardo, a buonissimi giocatori seppur al primo anno. Nello specifico, parliamo di Fabio Piermatti, Michele Armillei, Andrea Evangelisti, Alessandro Collicelli, Andrea Berzellini e i meno giovani Enrico Biagetti, Gianni Biribao e Graziano Ciancaleoni, che hanno dimostrato lo stesso entusiasmo dei più giovani.

I traguardi

In un solo anno, Vittorio Brandi, capitano della squadra di a2 e Vincenzo Nardi, capitano della squadra di B, hanno consegnato a Valtopina una nuova passione e squadra da seguire, come dimostra il grande attaccamento alla squadra dei clienti del bar, e all’Umbria una nuova realtà del panno verde, come dimostra la simpatia e l’amicizia con le squadre affrontate. Vittorio Brandi vince anche il titolo di miglior singolo di serie A2,e Massimo Angeletti vince lo stesso titolo di serie B.