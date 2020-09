Asd San Mariano, un calcio al Covid per le ambizioni di un quartiere

Un calcio al Covid per il San Mariano Calcio, che si è ritrovato in vista dell’inizio dell’attività e della partecipazione per il secondo anno al campionato di Seconda Categoria.

L’entusiasmo del presidente Giommini

Entusiasmo da parte del presidente Stefano Giommini: “L ’emozione è particolare: è passato più di un anno da quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per pura passione del calcio, pochi forse credevano in quello che stavamo facendo, da subito mister Carini è stato con noi e la nostra caparbietà ci ha fatto andare avanti tra alti e bassi e qualche momento di scoraggiamento ma puntualmente superato. Questa passione vera, come vorrei definirla io, siamo riusciti a trasmetterla ad altri e, mattoncino su mattoncino, siamo arrivati ad oggi ad avere un assetto dirigenziale compatto e differenziato nei ruoli, cosa importante, ed una r osa di tutto rispetto e di questo ne sono felice”.

Misure anti Covid e valori

Il direttore generale Antonio Caravella: “Tutto questo è sulla carta ora dobbiamo tutti insieme dimostrare con i fatti e con l’impegno di ognuno che sappiamo essere squadra gruppo. Come? Semplicemente facendo ognuno il suo compito o dovere con il rispetto reciproco, a partire da questa novità che è il Covid; dobbiamo conviverci e rispettare tutte le regole necessarie per il bene dei singoli ma soprattutto dell’intero gruppo. Il nostro vuole essere un progetto a lungo termine, per dare un qualcosa di nuovo al nostro quartiere ed all’intero comune, di idee ce ne sono e sempre con la nostra umiltà e determinazione andremo a cercare l’obiettivo finale. Obiettivo finale che non nascondiamo sia anche quello di ‘ben figurare’ in questa categoria, che come dice il mister, ci pare un po’ strettino, ma qui vedremo come e quando iniziare”.

Le ambizioni di mister Carini

Il mister Giovanni Carini ha voluto mettere subito in chiaro le aspettative ed il lavoro che si aspetta da ognuno dei componenti la rosa: “Le chiacchiere stanno a zero ed io insieme a voi, ma compatti e ben determinati, voglio rispettare le promesse che ho fatto alla società, fare un ottimo campionato senza nascondere obiettivi ambiziosi, lo dobbiamo e lo vogliamo dare a questa dirigenza a questo quartiere!”.

Da parte del club ringraziamenti doverosi a chi della scorsa stagione è ancora qui con noi, continuità e credo in questo progetto è il ringraziamento che faccio; Grazie ai nuovi arrivati: dirigenti e giocatori… soprattutto agli sponsor.

Si è proceduto alla presentazione del nuovo organigramma della ASD San Mariano stagione 2020-2021:

ASD SAN MARIANO – ORGANIGRAMMA 2020/2021

Presidente: Stefano Giommini

Direttore Generale e sportivo: Antonio Caravella

Segreteria Generale Amministrativa: Luisella Curti

Segreteria Operativa Team Manager: Simone Angeletti

Area Logistica ed eventi: Giuliano Paradisi

Area Commerciale & Sponsoring: Pasquale Iaquinta

Area Marketing e social – Essemme TV: Andrea Coscia

Web e grafica: Samuele Simonetti

Area logistica e campo: Giacomo Segaricci, Marco Persichini eMassimo Costantini

Rapporti Istituzionali: Fausto Benda eAntonio Caravella

AREA TECNICA

Allenatore: Giovanni Carini

Allenatore in seconda: Giuliano Sargentini

Preparatore dei Portieri: Mauro Amenta

Dirigente Accompagnatore campo ed allenamenti:

Simone Angeletti eMarco Persichini

Fisioterapista: Cristian Cannoni eLedjon Brahimaj