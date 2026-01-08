Ascensore Cascata, Regione aspetta il Comune - Tuttoggi.info

Niente di nuovo sotto il sole, l’assessore Francesco De Rebotti, nel rispondere a un’interrogazione del consigliere Enrico Melasecche sul progetto Water Ways, ha confermato quanto già dichiarato a Tuttoggi.info tempo fa: la Regione aspetta il Comune per definire la valorizzazione di uno dei siti turistici più importanti dell’Umbria, nonostante il Comune, tramite l’assessore Giovanni Maggi, avesse sostenuto che spettava alla Regione creare una cabina di regia dedicata. Sostanzialmente continua il rimbalzo di responsabilità sulla ‘funicolare-ascensore’ che cambierebbe volto alla Cascata delle Marmore, con un’attrazione che sarebbe un unicum nel panorama forse internazionale del turismo delle acque. Il progetto, ad onor del vero, è di proprietà del Comune e, a quanto ci risulta, dovrebbe essere proprio l’esecutivo della Giunta Bandecchi a dare il via a un iter specifico per l’esecuzione di un’infrastruttura che aveva già ottenuto il via libera per il progetto esecutivo. Come già ampiamente noto, i fondi ci sono, il progetto c’è, manca solo metterlo in cantiere.

Ascensore Cascata, Regione aspetta il Comune

L’assessore Francesco De Rebotti, nel rispondere all’interrogazione di Melasecche, ha specificato: “Accolgo favorevolmente questa sollecitazione. Siamo a disposizione del Comune di Terni per una collaborazione mirata alla valorizzazione turistica dell’intera area e per ragionare di progetti ulteriori che possono essere inseriti nella programmazione dei fondi strutturali. Miriamo alla riduzione del traffico veicolare su quel contesto naturale e il 19 dicembre la cabina di regia ha ottenuto, anche grazie all’opera della Presidente e del Commissario Castelli, il finanziamento da 1 milione di euro per la progettazione della galleria di due chilometri che di fatto renderà la cascata un luogo ancora più accogliente”.