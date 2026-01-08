 Ascensore Cascata, Regione aspetta il Comune - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ascensore Cascata, Regione aspetta il Comune

Luca Biribanti

Ascensore Cascata, Regione aspetta il Comune

Ascensore Cascata, la Regione conferma che deve essere il Comune di Terni a fare la prima mossa. De Rebotti risponde a Melasecche
Gio, 08/01/2026 - 15:13

Condividi su:

Niente di nuovo sotto il sole, l’assessore Francesco De Rebotti, nel rispondere a un’interrogazione del consigliere Enrico Melasecche sul progetto Water Ways, ha confermato quanto già dichiarato a Tuttoggi.info tempo fa: la Regione aspetta il Comune per definire la valorizzazione di uno dei siti turistici più importanti dell’Umbria, nonostante il Comune, tramite l’assessore Giovanni Maggi, avesse sostenuto che spettava alla Regione creare una cabina di regia dedicata. Sostanzialmente continua il rimbalzo di responsabilità sulla ‘funicolare-ascensore’ che cambierebbe volto alla Cascata delle Marmore, con un’attrazione che sarebbe un unicum nel panorama forse internazionale del turismo delle acque. Il progetto, ad onor del vero, è di proprietà del Comune e, a quanto ci risulta, dovrebbe essere proprio l’esecutivo della Giunta Bandecchi a dare il via a un iter specifico per l’esecuzione di un’infrastruttura che aveva già ottenuto il via libera per il progetto esecutivo. Come già ampiamente noto, i fondi ci sono, il progetto c’è, manca solo metterlo in cantiere.

Ascensore Cascata, Regione aspetta il Comune

L’assessore Francesco De Rebotti, nel rispondere all’interrogazione di Melasecche, ha specificato: “Accolgo favorevolmente questa sollecitazione. Siamo a disposizione del Comune di Terni per una collaborazione mirata alla valorizzazione turistica dell’intera area e per ragionare di progetti ulteriori che possono essere inseriti nella programmazione dei fondi strutturali. Miriamo alla riduzione del traffico veicolare su quel contesto naturale e il 19 dicembre la cabina di regia ha ottenuto, anche grazie all’opera della Presidente e del Commissario Castelli, il finanziamento da 1 milione di euro per la progettazione della galleria di due chilometri che di fatto renderà la cascata un luogo ancora più accogliente”.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Orvieto

Parco eolico: Regione costituita in giudizio. De Luca: “Liberalizzazione selvaggia”

Spoleto

Ospedale Spoleto, attivata la Guardia radiologica notturna. Venerdì si inaugura la Casa di comunità

Spoleto

TEDxSpoleto 2026, il 10 gennaio al Caio Melisso: al mattino evento per le scuole

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Finanza sostenibile, il Portale Imprese Grins per supportare le imprese

Top News ITALIA

Meloni “Disoccupazione mai a livelli così bassi, avanti su questa strada”

Pillole Italpress

Finti appartenenti alle forze dell’ordine, sette arresti per truffe agli anziani

Pillole Italpress

Sostenibilità, il ruolo chiave del CFO per la transizione delle imprese

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!