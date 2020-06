Artisti in viaggio da Assisi a Roma con "Rogare" - Tuttoggi

Si chiama “Rogare” l’iniziativa partita da Assisi martedì 9 giugno e che si concluderà a Roma il 21 giugno. “Un cammino a tappe – spiegano i promotori, Albert Hera e Stefano Baroni – dove artisti, teatranti, musicisti, danzatori, performer, scrittori, liberi pensatori si uniranno in un fiume che sfocerà a Roma, in piazza Montecitorio, il 21 giugno. Canteremo a bocche cucite la situazione dell’arte in Italia, fino a erompere in un canto di gioia, fratellanza e solidarietà”.

Gli artisti partecipanti a Rogare stanno attraversando in questi giorni l’Umbria. Sono partiti da Assisi, quindi tappa a Foligno, Trevi e Spoleto. Da qui domani partiranno alla volta di Arrone, poi Piediluco, per arrivare nel Lazio, a Rieti. Poi ancora a Ornaro, Fara in Sabina, Monterotondo e Roma.