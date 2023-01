Dall'arte di Burri al mazzafegato, l'omaggio di Davide Rampello a Città di Castello - Tuttoggi

Il noto inviato della rubrica "Paesi e Paesaggi" di Striscia la Notizia ha dedicato una puntata ad alcune delle eccellenze tifernati

“Venite a Città di Castello non come turisti, mi raccomando, ma come ospiti”. Davide Rampello, noto conduttore di ‘Paesi e Paesaggi’, rubrica di Striscia la Notizia, ha pronunciato il suo tradizionale invito anche dopo la visita nel capoluogo altotiberino, nella puntata andata in onda ieri sera (6 gennaio) su Canale 5.

Rampello ha esplorato il centro storico tifernate citando la doppia cinta muraria, “che racchiude un’armonia di contrasti, a partire dalla torre civica squadrata e il campanile circolare. Qui – ha aggiunto – Stato e Chiesa si dividevano il potere in città“.