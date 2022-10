Art Bonus, Perugia nona in Italia grazie a 533 mecenati

Dal 2014 con il credito d'imposta donati quasi 2 milioni e 200mila euro che hanno già consentito di restaurare 29 edifici pubblici

Art Bonus, Perugia è nona in Italia per per “densità” di mecenati che hanno finanziato progetti di restauro e nell’ambito culturale. E’ quanto comunicato da Lucia Steria, responsabile nazionale Art Bonus, intervenuta venerdì alla presentazione dell’ultimo restauro del Teatro Morlacchi, finanziato dalla Fondazione Cucinelli. Un parametro che rapporta il valore assoluto delle donazioni a parametri quali la popolazione e il Pil medio del territorio.

A portare in alto Perugia in questa classifica del mecenatismo Brunello Cucinelli, che ha finanziato il restauro di edifici simbolo come l’Arco Etrusco, la Cattedrale e, appunto, il Teatro Morlacchi. Ma anche semplici cittadini, insieme ad altri imprenditori, hanno voluto legare il proprio nome a quello di monumenti ed edifici pubblici.