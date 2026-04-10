Arrone, vandalizzato campo da padel. Il sindaco Di Gioia: "Spazi riqualificati due anni fa" - Tuttoggi.info

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Arrone, vandalizzato campo da padel. Il sindaco Di Gioia: “Spazi riqualificati due anni fa”

Redazione

Arrone, vandalizzato campo da padel. Il sindaco Di Gioia: “Spazi riqualificati due anni fa”

Nella notte è stato vandalizzato il campo da padel del Comune di Arrone. Il sindaco: "Spazi riqualificati due anni fa"
Ven, 10/04/2026 - 11:29

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Tra il pomeriggio e la notte scorsa sono stati vandalizzati i campi da padel ad Arrone: rotti i vetri che circondano l’area di gioco. Sono ancora ignoti gli autori del gesto ma si stanno visionando le telecamere. Il sindaco Di Gioia ha espresso la sua indignazione tramite Facebook: “Un gesto forte, vi sentite meglio adesso? Non è solo un danno materiale, ma un atto di inciviltà verso l’intera comunità”. E ha invitato chi ha commesso il gesto a farsi avanti spontaneamente.

La riqualificazione dell’impiantistica sportiva ad Arrone è ancora in corso ma alcune parti sono terminate, come il campo da padel. “Sono spazi comunali riqualificati due anni fa. La riqualificazione complessiva supera i 3 milioni di euro che ha attivato il Comune. L’Ufficio tecnico ora sta quantificando i danni commessi e una volta avuta la relazione andrò dai carabinieri e sporgerò denuncia“, ci ha detto il sindaco Fabio Di Gioia ai microfoni di Tuttoggi.

Se qualcuno si fosse fatto avanti avrebbe ripagato il danno senza la denuncia, il senso del post su Facebook era “chi rompe paga”. Dopo la denuncia ci saranno conseguenze“. Tutto l’impianto ha delle telecamere: “Vanno visionato le ultime 30 ore e ci vuole tempo ma qualcuno troveremo sicuro“. Altre volte si sono verificati questo tipo di atti vandalici: “Cose piccole, non in questa misura. Quest’ultimo fatto inibisce l’uso del campo e il danno ammonterà di sicuro a svariate migliaia di euro, non saranno 500 euro. Può essere una bravata come qualcos’altro” aggiunge il sindaco.

Credit foto di copertina: Facebook sindaco Arrone, Fabio Di Gioia

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