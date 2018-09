Arrone cardioprotetta, 3 defibrillatori in paese e corsi per l’utilizzo

Parte domani il progetto “Arrone cardioprotetta” per insegnare le corrette tecniche di utilizzo dei defibrillatori in caso di necessità. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di due o più corsi di esecutore Blsd adulto-bambino per la rianimazione cardiopolmonare con l’uso di defibrillatori semiautomatici secondo le linee guida internazionali dell’American Heart Association.

Il primo corso è in programma domani ed è rivolto agli insegnanti e al personale dell’istituto comprensivo “G. Fanciulli”. Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato, riconosciuto a livello internazionale, con conseguente iscrizione nel registro 118 regionale. Il progetto prevede l’installazione di tre defibrillatori semi automatici in punti strategici del comune, uno dei quali verrà messo a disposizione della scuola.

“Scopo del progetto – spiega l’assessore Marsilio Francucci – è realizzare eventi volti ad informare la popolazione circa la rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre di rianimazione. Manovre semplici e sicure in grado di salvare la vita che possono essere effettuate da chiunque, anche senza una preparazione sanitaria specifica.

Il Comune – informa poi l’assessore – ha inoltre aderito alla settimana per la Rianimazione cardiopolmonare “VIVA” (15-21 ottobre), promossa dall’Italian Resuscitation Council, in attuazione della dichiarazione del Parlamento Europeo del 14 giugno 2012. Il 19 e 20 ottobre verranno organizzate due iniziative dimostrative di rianimazione cardiopolmonare con massaggio cardiaco su manichini e disostruzione anti soffocamento presso il centro commerciale di vocabolo Isola e in Piazza Garibaldi e verrà distribuito materiale didattico presso le scuole”.

