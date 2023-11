In arrivo forti venti, allerta arancione in tutto l'Altotevere - Tuttoggi.info

Il passaggio della tempesta atlantica Ciaran non risparmierà il Centro Italia, l'allerta finirà solo alla mezzanotte del 4 novembre

Quasi 36 ore di allerta arancione in tutto l’Altotevere, a causa dei forti venti. Ad annunciarlo, da oggi pomeriggio (2 novembre) è stato il Dipartimento di Protezione civile della Regione.

Per le restanti ore serali del giorno dei morti sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense sui settori occidentali e meridionali. I venti potranno invece passare da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte o tempesta sui settori appenninici.

L’allerta arancione è prevista anche per tutta la giornata di domani, 3 novembre (fino alla mezzanotte del 4), con temperature massime in sensibile diminuzione. I venti forti, che potranno superare anche i 100 km/h sono scatenati dal passaggio della tempesta atlantica “Ciaran”, che potrebbe causare anche piogge torrenziali.

Tra gli scenari che potrebbero verificarsi ci sono danni a coperture di edifici abitativi, (tegole, comignoli, antenne) e immobili produttivi (capannoni, allevamenti, complessi industriali, centri commerciali). Possibili anche limitazioni o interruzioni della circolazione stradale per la presenza di oggetti di varia natura trasportati dal vento ma anche cadute di rami e/o alberi, pali della segnaletica stradale e pubblicitaria, probabili sospensioni di fornitura elettrica e telefonica.

Per tutte queste ragioni si raccomanda di fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi (soprattutto nei parchi cittadini) e strutture temporanee o pericolanti, ma anche di guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi. In Umbria sarà allerta arancione anche nelle zone Chiascio-Topino e Nera-Corno.