Arrivano 338mila euro per scuola primaria e palestra di Pierantonio

Ancora notizie positive sul fronte dell’edilizia scolastica. Sono in arrivo ulteriori fondi in favore degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale di Umbertide. Dopo il finanziamento ottenuto per il rinnovo della palestra della scuola media ‘Mavarelli-Pascoli’, ora è la scuola primaria di Pierantonio, con annessa palestra, a ricevere important risosrse, per scorrimento in graduatoria, per interventi nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici (Bando regionale POR FESR, approvato con D.D. n. 2917/2017).

Il contribuito concedibile sarà pari a 338.098 euro e, come nel caso della palestra della scuola media presente nel capoluogo, consentirà la sostituzione degli infissi, una nuova illuminazione a led e il rinnovo della centrale termica con caldaia a condensazione.

“Grazie al finanziamento ottenuto avremo modo di operare un importante intervento di efficientamento energetico presso due strutture vitali per la comunità pierantoniese, ovvero la scuola primaria della frazione e la palestra adiacente – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Istruzione Alessandro Villarini – Un progetto che prevede un investimento consistente finalizzato appunto alla eco efficienza. Una maniera per lanciare un messaggio sugli stili di vita sostenibili e sulla necessità di porre sempre maggiore attenzione alle tematiche del risparmio energetico”.

