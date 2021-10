Area verde San Martino ospiterà scuola media di Baiano | Lavori a gennaio

La scuola media di Baiano sarà trasferita da gennaio in prefabbricati presso il verde attrezzato. Nuovo accordo con la parrocchia di San Giovanni di Baiano per le elementari

L’area verde di San Martino in Trignano, da anni al centro di polemiche per il suo stato di abbandono, ospiterà la scuola media “F. Leonardi” di Baiano. Il verde attrezzato, infatti, è l’area individuata dal Comune di Spoleto come quella più idonea per posizionare la struttura prefabbricata che ospiterà gli studenti della scuola secondaria di primo grado durante i lavori di messa in sicurezza.

I lavori – del valore di oltre 3 milioni di euro – partiranno a gennaio. Ad occuparsene il raggruppamento temporaneo di imprese composto da E.A.CO. 2000 Edile artigiani consorziati (capogruppo mandataria), Carpenterie metalliche umbra Cmu (mandante) e Impianti e sistemi integrati (mandante). Le ditte avranno 600 giorni di tempo per eseguirli. Gli interventi alla scuola media “Leonardi” prevedono sia opere finalizzate all’adeguamento simico (rinforzo strutturale ed interventi in fondazione), sia all’efficientamento energetico tramite un nuovo sistema di coibentazione, il cappotto esterno ed il rifacimento degli impianti elettrici, meccanici e di illuminazione.

Prima di avviare l’intervento dovrà essere pronta la struttura temporanea che ospiterà la scuola media alla ripresa delle lezioni dopo le festività natalizie. Si tratterà di un edificio prefabbricato che appunto sarà posizionato negli spazi dell’area verde di San Martino in Trignano, di proprietà del Comune. L’ente guidato dal commissario prefettizio Tiziana Tombesi ha pubblicato negli ultimi giorni l’avviso pubblico per il noleggio del prefabbricato, che sarà pronto entro fine anno. La durata del noleggio è inizialmente di 7 mesi (dal 1 gennaio al 31 luglio 2022), con opzione di rinnovo stimata per un massimo di 17 mesi. Il costo previsto è di 284mila euro, finanziato interamente da contributo statale. Gli uffici valuteranno anche la possibilità di rendere comunque fruibile il verde attrezzato in orario extrascolastico alla comunità locale.

Intanto l’amministrazione comunale ha firmato anche un nuovo accordo con la parrocchia di San Giovanni di Baiano, che dallo scorso anno ospitava già alcune classi – presso l’oratorio – della scuola primaria ed ora tutte. Nella convenzione (in realtà in essere già dall’inizio dell’anno scolastico) vengono aumentati gli spazi parrocchiali a disposizione del plesso scolastico, compresi quelli ad uso mensa ed una struttura adiacente. Il contratto ha una durata di 6 anni (dal 1 settembre 2021) ed un canone mensile di 1.100 euro.