Area Governo del territorio, conferito incarico temporaneo all’architetto Antonia Fratino

share

Da oggi l’architetto Antonia Fratino è responsabile temporaneamente dell’area governo del territorio del Comune di Foligno. Lo prevede un decreto del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Nel provvedimento si mette in evidenza che la giunta comunale ha stabilito lo scorso 8 luglio che il posto di dirigente dell’area governo del territorio sarà coperto entro il prossimo 1° novembre mediante il conferimento a tempo determinato della durata di 3 anni.

Nelle more della copertura del posto, ravvisati i requisiti di necessità ed urgenza, il sindaco ha proceduto al conferimento di un incarico di responsabilità dell’area governo del territorio ad un dipendente inquadrato nella categoria D in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla posizione dirigenziale.

share

Stampa