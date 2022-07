Approvata variazione di bilancio contro la crisi, "anticipati" 277 mila euro per abbattere Tari - Tuttoggi

Saranno inoltre garantiti, secondo quanto riferito dall’assessore, altri 150 mila euro per l’esecuzione dei 5 progetti di rigenerazione urbana finanziati con il PNRR (ring perimetrale mura urbiche, pavimentazione piazza Marchese Paolo; ristrutturazione loggiato Gildoni, pavimentazione piazza San Giovanni in Campo e riqualificazione mercato coperto) a fronte dei rincari che stanno interessando l’edilizia. Infine sarà sostenuta la programmazione di “Estate in Città” con ulteriori 10 mila euro e avviata la digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie con 77 mila euro.



Nel complesso, la variazione a valere sul 2022 incrementa le entrate per 965.713 euro e le uscite per 1.618.680, equilibrando il tutto con l’applicazione dell’avanzo vincolato del precedente esercizio finanziario per 652.967 euro.

Il consigliere Riccardo Leveque (Fratelli d’Italia) ha condiviso le necessità dell’amministrazione comunale, giudicando positivamente lo stanziamento per Tari e Cva di Trestina, pur con perplessità sul fatto che siano sufficienti. Il capogruppo Pd Gionata Gatticchi ha auspicato che nei prossimi mesi il governo intervenga a sostegno dei Comuni, costretti a variazioni di bilancio per fronteggiare le mutate condizioni economiche. Il rappresentante della maggioranza ha sottolineato favorevolmente gli interventi per attenuare le tariffe Tari. Il sindaco Luca Secondi ha puntualizzato che la variazione di bilancio “vada letta in positivo per la pluralità di risposte che offre” e ha preannunciato “la presentazione di un’istanza all’Anci regionale e nazionale finalizzata a fare in modo che il Governo intervenga a supporto dei Comuni di fronte ai rincari che mettono in discussione la possibilità di garantire i servizi ai cittadini”.