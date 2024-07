Apprensione per Eleonora, aggiornamento: ritrovata

Aggiornamento alle ore 6 del 25 luglio – A quasi 24 ore dalla sua scomparsa, Eleonora è stata ritrovata. A renderlo noto, poco fa, sui social, il fratello. “Mia sorella è stata ritrovata – ha scritto – è sotto shock ma è viva. Grazie a tutti per l’aiuto ed il sostegno“. A ritrovarla sarebbero stata i Carabinieri, a cui nella giornata di mercoledì era stata denunciata l’inspiegabile scomparsa della giovane. Secondo quanto si apprende, la donna ora è stata affidata al personale del 118 per accertamenti. Intorno alle 8 di giovedì, dai familiari, si apprendono ulteriori dettagli della vicenda. Eleonora è stata ritrovata dai carabinieri intorno alle 5. Si trovava in macchina da sola ed aveva escoriazioni su un polso. Ora è in carico del pronto soccorso ed è sotto shock. Quando è stata ritrovata, stava guidando, riscendendo verso casa lungo la Flaminia.

L’incubo dunque è finito: a Campello la comunità tira un sospiro di sollievo dopo che in queste ore si sta spargendo la notizia del ritrovamento in buona salute di Eleonora Quaglia, rintracciata dai carabinieri poco prima delle 5 del mattino di giovedì. La sindaca di Campello Simonetta Scarabottini, contattata da Tuttoggi, si dice “Sollevata da questa splendida notizia che aveva messo in angoscia tutta la nostra piccola ma legata comunità. Io stessa ieri sera mi sono mossa in prima persona per seguire da vicino la vicenda e colgo l’occasione, a nome mio e di tutto il comune di Campello, per rivolgere gratitudine ai carabinieri di Foligno, Spoleto e Campello e a quanti hanno preso parte alle ricerche”.

Ore di apprensione tra Spoleto e Foligno per la scomparsa di una ragazza, Eleonora Quaglia. La giovane, 39 anni circa, dalle prime informazioni che emergono da chi sta iniziando a denunciare dai social la scomparsa per chiedere aiuto, manca all’appello da stamattina. È partita da Campello e doveva arrivare al lavoro a Foligno, ma non è si è mai presentata.

Le ultime tracce telefoniche

Il fratello, dai social, ha detto che la cella del suo telefono si è attaccato per l’ultima volta alla cella di Pale, che copre Foligno. Alle 7.18 è uscita di casa ma alle 7.30 si sono perse le tracce. Amici e famiglia la cercano: Guida una BMW X1 color champagne.

(hanno collaborato Carlo Ceraso e Sara Fratepietro)