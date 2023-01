Appartamento in fiamme a San Giovanni, soccorsa una persona | Foto

Vigili del fuoco di Terni in azione nel quartiere San Giovanni per un incendio, appartamento distrutto dalle fiamme

Incendio in un appartamento nel quartiere San Giovanni a Terni, con una persona che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118.

L’allarme giovedì mattina in via Papa Benedetto III, a poca distanza dalla basilica di San Valentino, con i vigili del fuoco di Terni giunti prontamente sul posto. Le fiamme si sono propagate dalla camera da letto di un appartamento al piano terra in una palazzina a due piani. All’interno dell’abitazione – dove vive una coppia – c’era una sola persona, che è stata affidata dai vigili del fuoco alle cure del 118.