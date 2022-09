Apertura per pochi cacciatori, che attendono ora l’esito del Tar

I cacciatori (e naturalmente, sulla sponda opposta, gli animalisti) attendono la decisione del Tar, che si esprimerà domani, martedì 20 settembre, sulla sospensiva accordata, dopo il controricorso presentato dalla Regione, da Federcaccia e dalla Libera Caccia. In caso di accoglimento, anche parziale, con lo sblocco per alcune specie, la Regione interverrà nuovamente per modificare il Calendario venatorio. In caso di pronunciamento favorevole ai cacciatori la stagione venatoria vera e propria potrebbe cominciare in Umbria domenica 25 settembre. Altrimenti, si dovrà attendere il giudizio di merito, in camera di consiglio, fissato per il 4 ottobre.