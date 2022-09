Il Tar sospende l’avvio della stagione venatoria

I giudici amministrativi hanno riconosciuto “il paventato pericolo che l’apertura al 18 9.2022 possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico, sia pure limitatamente alle specie sopra indicate”. Da qui l’accoglimento della sospensiva, fino all’udienza collegiale di merito fissata per il 4 ottobre. In cui saranno discusse anche le altre eccezioni poste dagli ambientalisti.

Il Tar si è pronunciato nella tarda mattinata di mercoledì 7 settembre e il provvedimento è stato firmato dal presidente Raffaele Potenza. La Regione Umbria non si era costituita in giudizio di fronte al ricorso presentato da Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature, W.W.F. Italia Onlus,

Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. Odv, Legambiente Umbria Aps, Lega

Anti Vivisezione – L.A.V. Onlus, Lega per L’Abolizione della Caccia, L.A.C.

Onlus-Odv, Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. Onlus, in persona del

legale rappresentante pro tempore Andrea Filippini.