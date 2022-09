Stop alla caccia, esultano gli ambientalisti: la fauna non può essere materia di scambio elettorale

Le associazioni commentano il pronunciamento del Tar che accoglie la sospensiva per molte specie sulla base del parere di Ispra

“La fauna selvatica non può essere merce di scambio elettorale”. Le associazioni ambientaliste WWF Italia, Lipu, Legambiente Umbria, LAV, LAC ed ENPA esultano per il decreto con cui il presidente del Tar dell’Umbria ha disposto la sospensione dell’avvio della stagione venatoria che la Regione aveva fissato al 18 settembre. Accogliendo così – in attesa del giudizio di merito del 4 ottobre sulle altre questioni eccepite nel ricorso presentato dall’avvocato Andrea Filippi – la richiesta di sospensiva presentata dagli ambientalisti per gran parte delle specie, per le quali l’Ispra aveva raccomandato l’inizio della stagione venatoria dopo il 1° ottobre.

Il provvedimento di sospensiva è stato motivato dai giudici amministrativi dalla necessità di scongiurare “il paventato pericolo che l’apertura al 18 9.2022 possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico” anche alla luce del fatto che “gli interessi di natura sportiva-privata […] appaiono tuttavia recessivi rispetto alla protezione faunistica”.