A caccia il 18 solo per colombaccio, merlo e corvidi: salta anche la lepre

Il nodo “piccola selvaggina”

Specie a cui – ed è questa la novità emersa nella nell’incontro di questa mattina – si devono aggiungere lepre, coniglio selvatico e volpe, che rientrerebbero proprio nella dicitura “piccola selvaggina” indicata nel decreto del presidente del Tar. Che accoglie, senza ulteriori specificazioni, quella utilizzata nel ricorso degli ambientalisti, a sua volta mutuata dal parere con cui Ispra indicava al 1° ottobre la data generale per l’apertura della caccia.

La Regione, alla luce di questo, sta predisponendo un provvedimento per fissare l’avvio della stagione venatoria, almeno sino al pronunciamento del Tar del 20 settembre. Il rischio, nel caso in cui venga dato il via libera a tutte le specie non espressamente indicate dal Tar, è che poi, la tutela della lepre (che l’Ispra chiede di non cacciare fino al 1° ottobre) potrebbe portare a un nuovo provvedimento del Tribunale amministrativo, con lo stop all’intero Calendario venatorio.

Le ipotesi per l’apertura generale

A questo punto, l’apertura generale potrebbe slittare in Umbria a domenica 25 settembre, nel caso in cui il Tar, nell’udienza del 20, tolga il blocco almeno ad alcune specie Qualcuno avrebbe voluto andare a caccia già dal mercoledì, ma la richiesta più gettonata è stata quella di accogliere la domenica.

Nel caso invece in cui il Tar dovesse confermare, il giorno 20, lo s top cautelativo per tutte le specie indicate, occorrerebbe attendere il giudizio di merito del 4 ottobre, salvo ulteriori controricorsi, che potrebbero far spostare l’apertura generalizzata a dopo il 1° ottobre.

(notizia in aggiornamento)