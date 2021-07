Anziani non autosufficienti, contributo fino a 3mila euro per assumere badanti

L'iniziativa nell'ambito dei "Progetti di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti"

È online, nel sito istituzionale del Comune di Spoleto, l’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di “Progetti di supporto alla permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti”.

Il documento, approvato dal Comune di Spoleto in qualità di capofila della Zona Sociale n. 9 che comprendente anche i comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, prevede un contributo massimo di 3.000 euro per l’assunzione di un assistente familiare, con regolare contratto di lavoro, a favore delle persone anziane non autosufficienti.

Anziani non autosufficienti, i requisiti per il contributo

Chi presenta la domanda, oltre ad essere residente in uno dei comuni della zona sociale n. 9, deve avere compiuto i 65 anni di età, avere un ISEE d’importo pari o inferiore ad euro 20.000,00, avere un’invalidità civile almeno pari al 75% o vivere una accertata condizione di disabilità (ex art. 3 e ex art. 4 della legge 104/92).

Le persone anziane non autosufficienti ricoverate presso una struttura residenziale possono presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità. Non possono presentare domanda coloro che fruiscono di altri contributi concessi per la stessa finalità (ad esempio Home Care Premium).

Domande dal 27 luglio

La domanda può essere presentata a partire da domani martedì 27 luglio e fino alla chiusura formale dell’avviso da parte del Comune di Spoleto, tramite raccomandata a/r (Comune di Spoleto – direzione Servizi alla persona – Via San Carlo 1 e 3), posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it oppure mano, previa richiesta di appuntamento ( in questo caso i numeri telefonici di riferimento sono: Comune di Spoleto 0743.218511; Comune di Campello sul Clitunno 0743.271953; Comune di Giano dell’Umbria 0742.931947/69; Comune di Castel Ritaldi 0743.252821).

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate.