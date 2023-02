Anticipazioni Grande Fratello, lite furibonda Martina e Daniele | Resa dei conti - Tuttoggi

Grande Fratello vip, Martina e Daniele ai ferri corti. La gelosia esplode nella casa e Daniele a Oriana tornano vicini

Nella puntata di domani 12 febbraio del Grande Fratello Vip ci sarà la resa dei conti tra Martina Nasoni, modella e influencer di Terni, e l’ex Daniele Dal Moro, reduci da una furibonda lite sulla loro relazione. Alla finestra c’è Oriana Marzoli, a rischio eliminazione, che spera di potersi riprendere Daniele Dal Moro e fare scacco matto a Martina.

Grande Fratello, lite furibonda Martina-Daniele

Martina e Daniela sono stati protagonisti di una furibonda lite sulla natura del loro rapporto: tra i due sono volati stracci e Daniele è arrivato a addirittura in dubbio che con Martina, in passato, ci sia stata una vera e propria relazione, nonostante al suo ingresso nella casa avesse lasciato intendere che ci fosse ancora qualcosa in sospeso tra loro. Negli ultimi giorno Daniele si è avvicinato ancora a Oriana, suscitando così l’ira di Martina che ha accusato l’ex di sfruttarla per far ingelosire la modella venezuelana. “Tornatene a casa ragazzina, sei venuta solo per fare show” – le parole di Daniele a Martina durante la lite: “Non rompermi le balle”.