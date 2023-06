Annalisa e Muglia, matrimonio a sorpresa ad Assisi | Cerimonia in privato, poi cena in centro - Tuttoggi.info

Dopo tre anni di fidanzamento oggi pomeriggio il sì tra la cantante e Francesco Muglia. A celebrare le nozze padre Giuseppe Magrino

Matrimonio a sorpresa ad Assisi per la cantante Annalisa e il fidanzato, oramai marito, Francesco Muglia, vicepresidente marketing di Costa Crociere.

Dopo tre anni di fidanzamento oggi pomeriggio la cerimonia celebrata da padre Giuseppe Magrino, francescano amico della coppia, nella cappella di Frate Elia all’interno della Basilica di San Francesco.

Annalisa, matrimonio a sorpresa ad Assisi

I neo-sposi, immortalati in alcune foto postate sui social e una cinquantina di amici si sono poi spostati alla Locanda del Cardinale per la cena di festeggiamenti; locale di proprietà dell’ex presidente del Perugia e imprenditore originario di Cannara Roberto Damaschi, nel centro storico di Assisi, a due passi da Santa Chiara e dalla chiesa di Santa Maria Maggiore. Vini umbri e menu umbro, secondo indiscrezioni.

Il matrimonio di Annalisa e Muglia

Come anticipato oggi pomeriggio, Annalisa e Muglia hanno fatto tutto nel massimo riserbo, ma alcuni fan della cantante hanno avvistato la performer in città e subito è cominciato il tam tam. In molti pensavano a un paio di giorni di relax dopo l’impegno del LoveMi, il concerto organizzato da Fedez a Milano, prima del matrimonio “ufficialmente” in programma domani. E invece, le nozze.