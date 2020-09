Ancora una rapina in zona Birago: la paura dei residenti

Hanno paura i residenti della zona di via Birago dopo la seconda rapina in pochi giorni. L’ultima vittima è un parrucchiere, assalito da due sconosciuti che, per farsi consegnare le poche centinaia di euro che aveva in cassa, non hanno esito a trascinarlo a terra e picchiarlo. Prima di darsi alla fuga.

Qualche giorno fa, sempre in due, avevano minacciato il titolare di una tabaccheria, questa volta armati di coltello. L’ipotesi, vista la dinamica e il fatto che i colpi siano stati entrambi compiuti da due persone, è che possa trattarsi degli stessi malviventi.

La polizia sta indagando, basandosi su alcune testimonianze (oltre che su quelle delle vittime della rapina) e sulla visione di alcune telecamere della zona.