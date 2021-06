Anche il Bartoccio si prepara per tornare a festeggiare - Tuttoggi

Il Direttivo della Società del Bartoccio ha dato il via ai lavori di ricerca, preparazione e organizzazione del Progetto per il Carnevale di Perugia 2022

Dopo le limitazioni a causa della pandemia, anche il Bartoccio si prepara a tornare a festeggiare il Carnevale nel 2022. Il Consiglio Direttivo della Società del Bartoccio ha ufficialmente dato il via ai lavori di ricerca, preparazione e organizzazione del Progetto per il Carnevale di Perugia 2022 (11a Giornate del Bartoccio).

Il progetto è stato approvato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ha messo a disposizione un adeguato stanziamento che permetterà alla Società del Bartoccio di realizzare tutte le attività previste. Il sostegno della Fondazione è tanto più rilevante, vista l’assenza di finanziamenti da parte degli enti locali, malgrado le Giornate del Bartoccio abbiano coinvolto la città dal 2012. E dunque le prossime Giornate del 2022 costituiranno la undicesima edizione.

La Società esprime soddisfazione per l’approvazione del progetto, che viene letto come apprezzamento per l’attività fin qui svolta dalla Società stessa.

Le iniziative

Le prime iniziative pubbliche partiranno ad ottobre, con il Grande Concorso del Bartoccio (10 domande sulla storia e la cultura cittadina), sulla pagina facebook del Bartoccio; a novembre si avvierà la ricerca e selezione di volontari da impegnare soprattutto nel corteo dell’ingresso del Bartoccio: tutti e tutte sono fin d’ora invitati a partecipare come volontari; a dicembre, la Gara di Bartocciate, anticipata per fare della Bartocciata vincitrice quella ufficiale del Carnevale 2022, che sarà letta e distribuita durante il corteo me le altre iniziative.

Il Corteo dell’Ingresso trionfale del Bartoccio costituirà l’evento di apertura del Carnevale 2022, che si concluderò come da tradizione con lo spettacolo di burattini di Mario Mirabassi.

Dunque, da oggi tutti al lavoro per il Carnevale del Bartoccio!