Anastacia ad Assisi, un’altra star conquistata dall’Umbria | “Paradiso che sembra un set”

L’Umbria colpisce un’altra turista celebre: stavolta tocca ad Anastacia, che ha passato un breve periodo ad Assisi, tra relax e lavoro. A dare l’annuncio la stessa cantante, in una serie di Instagram Stories pubblicate venerdì 15 novembre, in quello che dovrebbe essere stato il suo ultimo giorno, se non in Italia, quantomeno ad Assisi.

Secondo alcune indiscrezioni, Anastacia avrebbe soggiornato in un hotel alle porte di Assisi per motivi di lavoro (in uno dei video la si sente parlare di non meglio precisate “prove”), ma anche per qualche giorno di relax. Al termine del soggiorno, infatti, si è concessa qualche ora da turista e ha visitato tutta la città serafica. È partita dalla Rocca Maggiore, per poi arrivare a San Francesco.

Dalle stories pubblicate su Instagram (si tratta di brevi video che si distruggono dopo poche ore, ndr) si evince il divertimento – “Ti sto filmando mentre mi filmi“, dice a un amico, per poi salutare, da lontano, una suora sullo sfondo della Rocca Maggiore – ma anche la meraviglia. “Ma la gente vive davvero qui? Wow, ma sembra un set, spero ci girino dei film“, la si sente dire in uno dei video, per poi aggiungere: “Che strade strette, è una città da visitare camminando e non guidando un’auto“.

Sempre dalle stories si evince che la cantante ha rinunciato al pranzo per farsi un giro a piedi. E che giro! Alla Rocca Maggiore, Anastacia si dice affascinata dalla bellezza di un monumento plurisecolare che è ancora così ben conservato, lo stesso a San Rufino (“portò la religione cristiana ad Assisi“, le spiega quella che sembra essere una guida) e San Francesco, che aveva già ammirato da lontano stupendosi per quanto fosse grande. Insomma, Assisi non manca di impressionare la cantante americana: “Selfie in paradiso“, uno degli scatti visibili nelle stories, con sullo sfondo la Basilica di San Francesco.

