Ampliamento discarica Le Crete, scintille tra De Luca e Tardani - Tuttoggi.info

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Ampliamento discarica Le Crete, scintille tra De Luca e Tardani

Redazione

Ampliamento discarica Le Crete, scintille tra De Luca e Tardani

L'assessore De Luca risponde alla sindaca di Orvieto Roberta Tardani sulla questione rifiuti e sull'ampliamento della discarica Le Crete
Lun, 31/08/2026 - 18:31

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Orvieto chiede che il problema venga affrontato, con visione, con trasparenza, con concretezza e con il coraggio delle scelte. Perché l’Umbria non può permettersi di continuare a navigare a vista” la prima cittadina di Orvieto Roberta Tardani scrive alla Regione sulla questione discarica Le Crete. Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore regionale Thomas De Luca che ritiene doveroso intervenire per ristabilire la corretta cornice tecnica, amministrativa e politica della vicenda: “Siamo decisi nel difendere l’operato di questa Giunta da polemiche strumentali mosse da chi oggi reclama, ma è rimasto a capo chino quando le scelte che hanno pesato su Orvieto venivano scritte e approvate dalla sua stessa parte politica“.

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