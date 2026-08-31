Ampliamento discarica Le Crete, scintille tra De Luca e Tardani - Tuttoggi.info

“Orvieto chiede che il problema venga affrontato, con visione, con trasparenza, con concretezza e con il coraggio delle scelte. Perché l’Umbria non può permettersi di continuare a navigare a vista” la prima cittadina di Orvieto Roberta Tardani scrive alla Regione sulla questione discarica Le Crete. Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore regionale Thomas De Luca che ritiene doveroso intervenire per ristabilire la corretta cornice tecnica, amministrativa e politica della vicenda: “Siamo decisi nel difendere l’operato di questa Giunta da polemiche strumentali mosse da chi oggi reclama, ma è rimasto a capo chino quando le scelte che hanno pesato su Orvieto venivano scritte e approvate dalla sua stessa parte politica“.

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