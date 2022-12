Ammortizzatori, tutto quello che c’è da sapere per un’auto più sicura e performante - Tuttoggi

La funzione principale degli ammortizzatori è quella di contenere i fastidi dovuti alle cattive condizioni del manto stradale. Gli ammortizzatori quindi aumentano il comfort di guida. Senza gli ammortizzatori, in caso di buche e asfalto rovinato, gli pneumatici potrebbero staccarsi dal manto stradale e far quindi perdere aderenza alla vettura e provocare la perdita di controllo del veicolo da parte del guidatore. Per questo gli ammortizzatori, insieme a gomme e sospensioni, sono componenti fondamentali per la sicurezza dell’auto. Dunque è importante scegliere i giusti ammortizzatori, verificarne il corretto funzionamento e sostituirli quando necessario.

Tipologie di ammortizzatori

Anche se esternamente e ad un occhio non esperto possono sembrare simili, gli ammortizzatori non sono tutti uguali. Ci sono molte differenze tra ammortizzatori di auto diverse e spesso una stessa auto può montare ammortizzatori con tecnologie molto differenti. Vediamone alcuni.

Ammortizzatori a molla. Hanno una molla intorno al corpo che sostiene il peso dell’autovettura. Sono regolabili e con loro l’altezza dell’auto.

Ammortizzatori a doppio tubo. Hanno un set di tubi all’interno del quale si trova il pistone unito a un liquido e aria che creano una schiuma utile a condizionare la prestazione della vettura.

Ammortizzatori monotubo. Hanno un tubo e due pistoni. Funzionano bene e sono molto usati nei camion.

Ammortizzatori con serbatoio. Sono riempiti con liquido, aria compressa o azoto e sono molto sicuri.

Ogni quanto tempo vanno sostituiti gli ammortizzatori?

Come detto il manto stradale può trasformarsi in un acerrimo nemico per gli ammortizzatori. Ma qualora questo non causasse il danneggiamento, a determinarne l’usura sarebbe il consumo degli elementi di tenuta del pistone. L’efficienza media nel tempo di un ammortizzatore si aggira intorno ai 100 mila km, frequentemente i supera. Questo però accade solo quando l’automobile viene utilizzata correttamente e nelle ottimali condizioni esterne.

