Disastro E45, asfalto collassato e almeno 15 auto sfasciate | Superstrada rimane chiusa "per buche" - Tuttoggi

Momenti da panico, con l’asfalto saltato, la pioggia battente e una vettura dopo l’altra che si sfasciava passando sopra le buche “nascoste” dall’acqua: danni notevoli soprattutto nella parte anteriore dei mezzi, con gomme squarciate, paraurti divelti e cerchioni saltati. Fortunatamente si sono evitati incidenti più gravi e perfino feriti, nonostante la presenza del cantiere (in curva) e della pericolosa carreggiata unica a doppio senso di marcia (che già tanti danni ha fatto nelle scorse settimane).

La Stradale, dunque, per cercare di gestire la già disperata criticità, ha deciso di chiudere tutto poco prima delle 19, quando la situazione vedeva ormai la carreggiata nord devastata e le numerose auto ormai “abbandonate” e danneggiate lungo strada. Indescrivibile la rabbia – non solo per i danni ma anche per il pericolo scampato – dei malcapitati conducenti, molti dei quali diretti verso Roma, Toscana ed Emilia Romagna (probabilmente raggiunte solo stamattina).

Due ore dopo, intorno alle 21.30, si stavano ancora attendendo una dozzina di carroattrezzi (da Umbertide, Sansepolcro e Perugia) per portare via tutte le vetture rimaste in panne, mentre i lavori di ripristino della strada da parte di Anas – è stato necessario fresare l’intero asfalto – sarebbero partiti solo a notte fonda.

Alle 8 di questa mattina (venerdì 16 dicembre) la E45 risulta ancora chiusa tra i due svincoli, con le conseguenti deviazioni sulla viabilità alternativa, già satura di traffico: dalle prime ore dopo l’alba nel centro di Umbertide ci sono code lunghissime, anche con la presenza ti tantissimi mezzi pesanti. Purtroppo la riapertura non dovrebbe avvenire neanche per le prossime 24 ore.