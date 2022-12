Grosse buche sulla E45, superstrada chiusa dalle ore 19 tra i due svincoli di Umbertide - Tuttoggi

L'asfalto si sarebbe rovinato in più punti a causa delle abbondanti piogge, la Polizia Stradale ha deciso di chiudere fino al ripristino della transitabilità e delle condizioni di sicurezza

Ancora problemi lungo la E45. A causa di alcune grosse buche che si sono formate in queste ore per le abbondanti piogge, la Polizia Stradale ha comunicato che, dalle ore 19 di stasera (15 dicembre) la superstrada sarà chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo Umbertide Nord e Umbertide-Gubbio, con deviazione di tutto il traffico lungo la viabilità cittadina.

La chiusura di questo tratto, già interdetto al traffico più volte (e per intere notti) per i numerosi cantieri, permarrà sino al termine dei lavori di ripristino delle buche. La Polizia Stradale di Città di Castello ha valutato la necessità di adottare tale misura in via d’urgenza, per tornare a garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione.