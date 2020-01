Ammoniaca vicino alla legna, esplode camino - Tuttoggi

Vigili del fuoco di Foligno in azione martedì sera per l’esplosione di un camino. A provocare l’incendio è stato probabilmente un flacone di ammoniaca che veniva utilizzato per accendere il fuoco e che era vicino a della legna accatastata.

Il fatto è accaduto nella zona di Turrita di Montefalco. L’esplosione ha provocato lievi danni all’abitazione.