Amministrative San Giustino, Lucia Vitali candidato sindaco per la lista “Patto Civico”

E’ Lucia Vitali (al centro nella foto) la candidata a sindaco di San Giustino per la lista “Patto Civico”. Dottore commercialista di 34 anni, è sposata e lavora nello studio di famiglia. La giovanissima candidata è stata presentata ufficialmente ieri (lunedì 25 marzo) nella sala del Consiglio comunale.

Oltre alla squadra di Vitali, presenti alla conferenza stampa l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti, il vice presidente dell’assemblea legislativa della regione Umbria Valerio Mancini, il consigliere provinciale Andrea Lignani Marchesani, il consigliere del Comune di Città di Castello Cesare Sassolini. Sono intervenuti anche il sindaco di Umbertide Luca Carizia, con l’Assessore Pier Giacomo Tosti e il presidente del Consiglio comunale Marco Floridi.

Ad aprire la presentazione è stato proprio Marchetti, che ha espresso il suo pieno appoggio alla candidatura di Vitali, una figura libera, trasversale, senza tessere di partito nel portafoglio. “Potrà contare su tutto il supporto del centrodestra ed in particolare su quello della Lega che, essendo al Governo, per qualsiasi problema inerente a questo territorio, per il quale ci stiamo già spendendo ed impegnando, avrà rapporti e contatti immediati con qualunque Ministero” ha chiosato l’onorevole, concludendo con “come è stato fatto su Umbertide, noi vogliamo rendere di nuovo liberi i cittadini anche qui a San Giustino”.

La parola è poi passata alla Vitali che ha parlato del suo progetto per il Comune di San Giustino: “La nostra è una lista che si fonda – come dice il nome – su un patto, elaborato e sottoscritto da differenti anime e sensibilità politiche che la compongono. Un patto ottenuto da un’onesta combinazione di valori e di idee. Al centro della nostra attività ci sarà sempre il cittadino, convinti dell’insostituibile necessità di agire sempre cercando il più completo coinvolgimento di tutta la nostra comunità, con un dialogo semplice e diretto”.

Ci siamo posti obiettivi certamente ambiziosi ma che intendiamo realizzare grazie ad una nuova squadra, formata da persone già note che possono vantare competenze acquisite in questi anni, come Corrado Belloni, che avrà un ruolo di primo piano nel futuro esecutivo, e da candidati che, in gran parte, si affacciano con entusiasmo per la prima volta alla gestione del bene comune, come Gabriele Goracci

La Vitali ha poi concluso: “Per ‘Patto Civico’ questi sono i punti di riferimento proposti per il futuro della città: sicurezza, quella personale e pubblica di ogni cittadino; rispetto dell’ambiente, con idee innovative per le aree verdi; sviluppo territoriale, con una forte attenzione al mondo del lavoro; scuola, come primo passo di un individuo verso la società; politiche sociali, perché la crescita di una comunità si misura con le attenzioni riservate alle fasce più deboli, senza dimenticare cultura, sport e turismo, veri volani per il futuro della città. Di lavoro da fare ne abbiamo e se gli elettori ce ne daranno il mandato, lo farò e lo faremo“.

