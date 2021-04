Amministrative Nocera Umbra, Ugo Sorbelli scende in campo

Sorbelli ufficializza la corsa. A breve la presentazione

Ugo Sorbelli, dopo mesi di rumors, ufficializza la sua corsa per le amministrative d’autunno a Nocera Umbra. Sorbelli sarà il candidato del gruppo ‘Ricostruiamo Nocera‘, la piattaforma nata da un’idea dei consiglieri di minoranza di Rivoluzionati e dai partiti di centrosinistra Pd, M5S, Sinistra civica verde e Art.1.

Ugo Sorbelli, grande passione per la montagna e per l’ambiente, vanta un lunghissimo trascorso nell’associazionismo cittadino. Sorbelli è stato a lungo punto di riferimento del settore urbanistica del Comune, prima di Nocera Umbra, e poi di Valtopina.

“I nocerini vogliono tornare protagonisti”

“Dopo mesi di incontri e di approfondimenti sulle tematiche programmatiche – spiegano – il gruppo “Ricostruiamo” ha ritenuto necessario affrontare il tema delle rappresentanze, rifiutando, sin dall’inizio, la logica delle investiture dell’alto e delle autocandidature. La piattaforma, nata da un’idea degli attuali consiglieri di minoranza, sostenuti dai partiti di centro-sinistra, PD, M5S, Sinistra Civica Verde, art.1-MDP, ha ricevuto in questi mesi, il consenso e l’adesione di molta parte della società civile; segno evidente della necessità dei nocerini di voler tornare ad essere al centro e protagonisti della discussione politica”.

Amministrative Nocera Umbra: “una figura per un governo collettivo”

Ricostruiamo Nocera sottolinea il “nuovo modo di fare politica: una progettazione che parta dal basso, che metta al centro l’ascolto, le esigenze della città, la costruzione di nuovo rapporto con la popolazione, in una logica di partecipazione attiva, democratica e plurale, che restituisca ai cittadini la dignità e la possibilità di esser-ci. La priorità è stata quella di costruire preliminarmente un progetto condiviso e partecipato, arricchito dalle idee e dal contributo di tutti, per poi focalizzare l’attenzione sull’individuazione della figura che potesse rappresentarne le istanze e garantire una prospettiva di governo collettiva, forte, però, di esperienza e capacità amministrative, in discontinuità con i metodi personalistici ed autoreferenziali che hanno caratterizzato per troppo tempo l’azione amministrativa nel nostro comune“.

Convergenza unanime su Ugo Sorbelli

Da qui la “convergenza unanime” intorno al nome di Ugo Sorbelli, “riconoscendo nella sua persona le caratteristiche giuste per poter dare attuazione al progetto di sviluppo della città e guidare una rinnovata squadra di governo aperta e partecipata a quanti vorranno prestare il loro contributo. La conoscenza del territorio, la passione, l’impegno sociale, arricchiscono, anche dal punto di vista umano, la sua indiscutibile conoscenza della macchina amministrativa. Ugo Sorbelli, ha ringraziato per la fiducia accordatagli, garantendo massimo impegno e disponibilità a garantire una amministrazione efficace ed efficiente , votata alla rinascita e allo sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle politiche sociali, occupazionali e giovanili“.

Nei prossimi giorni la piattaforma presenterà ufficialmente il candidato sindaco.

Gli schieramenti

Per ora, dunque, l’assetto vede in campo Massimo Montironi, sostenuto da Italia Viva e Ugo Sorbelli, sostenuto dai partiti di centrosinistra. In attesa l’ufficializzazione del centrodestra, che dovrebbe vedere in campo il parlamentare Virginio Caparvi.ù