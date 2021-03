Amministrative a Nocera, il sindaco Presciutti benedice Montironi

Incontro in Comune a Gualdo sui temi territoriali

La campagna elettorale per le amministrative Nocera Umbra supera i confini comunali. Venerdì scorso il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha ricevuto in Municipio la visita del Dott. Massimo Montironi, personaggio di grande spessore del territorio della fascia appenninica.

“Incontro cordiale e proficuo”

“Tra il sindaco Presciutti ed il Dott. Montironi ne è scaturito un incontro cordiale e proficuo, nel corso del quale si sono affrontati vari temi di interesse territoriale, come quello che riguarda il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, un’opportunità che tutti i comuni interessati al passaggio ed alla costruzione di questa opera non possono farsi sfuggire“, dice una nota diramata dal Comune di Gualdo Tadino e rilanciata da Montironi. “In ogni caso su questo argomento e su molti altri rilevanti per questa zona territoriale, è stata riscontrata una grande sintonia di vedute tra il Sindaco Presciutti ed il Dott. Montironi“, prosegue.

L’auspicio di Presciutti per le Amministrative

“Mi ha fatto estremamente piacere ricevere nel nostro Municipio – ha dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – la visita di una figura di grande spessore come il Dott. Montironi, per la quale nutro da sempre una profonda stima dal punto di vista professionale ed umano. Per le tante qualità che possiede, il Dott. Montironi, rappresenta senza dubbio una grande risorsa non solo per la città di Nocera Umbra ma per tutto il nostro territorio. Durante il nostro incontro abbiamo avuto modo di affrontare diversi temi rilevanti per tutta la Fascia Appenninica e ne è scaturito un confronto molto costruttivo con una grande sintonia di vedute. Mi auguro, dunque, che intorno alla figura del Dott. Montironi si possa costruire un ampio ed unito fronte democratico”.