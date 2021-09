Amministrative Castel Giorgio, si candidano Garbini e Batella: il programma - Tuttoggi

Elezioni Amministrative di Castel Giorgio: aspirano alla fascia tricolore Andrea Garbini, sindaco in carica, e Vincenzo Batella

In occasione delle Elezioni Amministrative, il 3 e il 4 ottobre 2021 anche Castel Giorgio è chiamato a eleggere il sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Due le liste fra cui i castelgiorgesi potranno scegliere: Cambiano Castel Giorgio, a sostegno dell’attuale sindaco, Andrea Garbini; Insieme per Castel Giorgio, il cui candidato sindaco è Vincenzo Batella.

Cambiamo Castel Giorgio (candidato sindaco Andrea Garbini)

Al centro di Cambiamo Castel Giorgio il cittadino. Fra gli obiettivi principali della lista la puntuale manutenzione degli edifici pubblici, coinvolti anche da progetti di efficientamento energetico. Massima attenzione, poi, alla riqualificazione del territorio, attraverso la realizzazione di percorsi naturalistici e il mantenimento delle aree verdi già presenti. Interventi mirati e continui sulla rete stradale, al fine di renderla pulita, vivibile e accogliente. Cambiamo Castel Giorgio, infine, ritiene opportuno impegnarsi per la cultura, lo sport, il turismo e gli animali; a vantaggio di quest’ultimi la creazione di aree di sgambamento.

La lista è costituita da: Tiziano Briscia, Paola Carraro, Alessandro Iachini, Antonello Marceddu, Roberto Pelliccia, Simone Plutoni, Minimo Ronchini, Sauro Santinami, Fabrizio Silvio.

Insieme per Castel Giorgio (candidato sindaco Vincenzo Batella)

Insieme per Castel Giorgio intende ripartire dal lavoro e dallo sviluppo del territorio all’insegna di uno sviluppo socio-economico inclusivo. In programma, per quanto riguarda il tema della mobilità, collegamenti con grandi centri urbani, come Roma, Viterbo, Terni e Perugia. Oltre a ciò una capillare sorveglianza della zona per mezzo di impianti di videosorveglianza, e non solo. Sul tavolo, ancora, il perfezionamento ambientale, agricolo, e la salvaguardia del paesaggio. Queste le basi sulle quali edificare iniziative rivolte ai giovani, agli anziani, ai disabili, in un Comune attento alla cultura, allo sport, al tempo libero, al turismo.

I candidati della lista: Alessandro Basili, Tonino Cardinali, Simone Cinque, Raffaele Fiani, Chiara Germani, Cristina Leoni, Claudio Serafinelli, Claudio Tarmani, Marco Taschini, Carlo Zannoni.

