Amministrative 2024, a Bastia probabile ballottaggio | Ma il centrosinistra sogna il ribaltone al primo turno - Tuttoggi.info

(articolo in aggiornamento) Un “mini-crollo” dell’affluenza di quattro punti percentuali rispetto al 2019 – quando l’affluenza era stata del 70.99%; oggi è al 66.35, tra i dati peggiori dell’Umbria, meglio solo di Foligno e Perugia tra le grandi città, e di Fossato di Vico, Magione, Scheggia Pascelupo e Tuoro sul Trasimeno tra gli altri 60 Comuni al voto. Questo in estrema sintesi il dato delle amministrative 2024 di Bastia Umbra

Sabato alle 23 l’affluenza era del 21,07%, salita a 33,68 e mezzogiorno di domenica, al 55,03 alle 19 per poi chiudersi appunto al 66,35. Anche analizzando i dati delle Europee (un confronto mele pere, ma parzialmente indicativo), è probabile il ballottaggio, ma nel centrosinistra c’è chi sogna la vittoria al primo turno. A sfidarsi a queste amministrative 2024 Paola Lungarotti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Paola Lungarotti Sindaco), Erigo Pecci (PD, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Bastia, Movimento 5 Stelle, PSI, Progetto Bastia), Catia Degli Esposti (Bastia Popolare, Forza Bastia, Bastia Futura, Bastia Civica, più il sostegno di Italia Viva inserita in altre liste) e Matteo Santoni (Alternativa Popolare).

Nel 2019 Paola Lungarotti divenne sindaco al ballottaggio battendo il candidato del centrosinistra Lucio Raspa, con un’affluenza alle urne del 51,38% (8,677 voti su 16.888), rispetto al 72% del primo turno. La sindaca uscente – candidata della coalizione che aveva sostenuto Stefano Ansideri per due mandati, meno la – era stata anche la vincitrice al primo turno con il 34,50% delle preferenze, pari a 3.997 voti; tra Lucio Raspa e Catia Degli Esposti era stato invece testa a testa per ore. Alla fine Raspa (Pd e liste civiche) era arrivato al ballottaggio per 40 voti, 3.284 (pari al 28,18%) contro 3.218 voti di Degli Esposti. Mai in partita il Movimento 5 Stelle: Laura Servi aveva ottenuto 1.105 voti, pari al 9.5%. A Bastia Umbra i cittadini aventi diritto al voto sono 17.068. Allora come oggi il centrodestra correva e corre spaccato: allora fu la Lega Nord a uscire e a sostenere l’ex assessore e imprenditrice Catia Degli Esposti, che oggi ci riprova sostenuta da parte del centrodestra civico che è uscito dalla maggioranza a febbraio sbattendo la porta e criticando pesantamente la giunta.