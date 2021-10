Amministrative 2021, Aquilini sindaco di Montecastrilli - Tuttoggi

Amministrative Montecastrilli, a sfidarsi sono Riccardo Aquilini, Benedetta Baiocco e Carlo Mancini. Le liste dei candidati

Amministrative – Finito lo scrutinio delle 7 sezioni di Montecastrilli con la conferma di Aquilini sindaco. Aquilini ha ottenuto 1389 voti, Baiocco 737, Mancini 688.

Scrutinate 4 sezioni su 7 e Aquilini mantiene il vantaggio con 591 voti; seguono Mancini con 403 e Baiocco con 222 voti.

Dopo lo scrutinio di una sezione su 7, Aquilini si attesta in una posizione di vantaggio con 42 voti; seguono Macini con 34 e Baiocco con 17.

A Montecastrilli ha votato il 72,66% degli aventi diritto per le Amministrative che porteranno all’elezione del nuovo sindaco. A sfidarsi sono Civicamente per Montecastrilli che sostiene Riccardo Aquilini (assessore fino al 2019); Montecastrilli Domani, a sostegno del vicesindaco uscente Benedetta Baiocco; Insieme per Cambiare, il cui candidato sindaco è Carlo Mancini (già assessore dal 2011 al 2016).

Civicamente per Montecastrilli – candidato sindaco Riccardo Aquilini

Civicamente per Montecastrilli è una lista civica aperta a tutte le forze politiche, sociali, civiche. Intende appoggiare una partecipazione attiva della cittadinanza e uno sviluppo sociale del territorio; il tutto in un ambiente sostenibile. Aspira, inoltre, a uno sviluppo economico solidale, guardando con attenzione alla coesione sociale, alla creatività, all’utilizzo sapiente delle risorse del territorio. Ampio spazio, poi, anche al turismo, rurale e attivo, e a infrastrutture adeguate. A vantaggio dei giovani, invece, un dialogo costante con le istituzioni scolastiche.

La lista per le Amministrative

Questi i candidati della lista: Valentina Armadori, Rita Busecchini, Maurizio Carpinelli, Marta Chianella, Ferdinando Cimmino, Paola Fiordineve, Daniele Marchetti, Monica Petronio, Daniele Ricci, Stefano Romani, Giorgia Tamburini, Claudio Venturi.

Montecastrilli Domani – candidato sindaco Benedetta Baiocco

Il programma di Montecastrilli Domani prevede una manutenzione ordinaria delle strade, delle piazze e del verde. Particolare attenzione nella verifica della TARI, e delle numerose lottizzazioni abbandonate presenti sul territorio comunale. Al fine di evitare frane e danneggiamenti alle strade la lista giudica fondamentale un percorso di recupero, di manutenzione e cura del territorio, anche attraverso l’installazione di piccole isole ecologiche. In posizione di rilievo, oltre al turismo gastronomico, i giovani, la cultura, i disabili; per questi ultimi, nello specifico, la promozione di attività sportive.

La lista per le Amministrative

I candidati della lista: Franco Santucci, Riccardo Miccadei, Cristina Bragantini, Roberta Brizi, Francesco Riccardi, Elisabetta Langellotti, David Scappiti, Claudia Sensini, Massimiliano Curti, Stefania Forte, David Cannata, Francesca Arca.

Insieme per Cambiare – candidato sindaco Carlo Mancini

Una “ripartenza” all’insegna dello spirito civico, conferendo particolare valore all’ascolto degli abitanti: ecco le fondamenta sulle quali si edifica Insieme per Cambiare. Uno sviluppo economico, sociale e ambientale dei borghi, ma anche una rafforzamento e una riqualificazione degli impianti sportivi. Per di più Insieme per Cambiare mira a un processo di digitalizzazione a sostegno dell’economia locale, che beneficerebbe, ancora, di un accorto progetto di manutenzione stradale. Per ultime, ma non per importanza, la sanità, con il rafforzamento dei presidi sanitari del Comune di Montecastrilli, e la revisione di IMU, TARI, TASI.

La lista per le Amministrative

I candidati della lista: Alessandro Sperandei, Alessio Antonelli, Benedetta Parisse, Caterina Isidori, Elena Frasconi, Emanuele Capradossi, Franco Nardoni, Marco Paragnani, Sandro Morozzi, Simona Santini, Stefania Lucarelli, Valerio Pasero.