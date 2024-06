Amici e famiglia di Davide Piampiano ricordano il giovane: partita benefica per il canile - Tuttoggi.info

Una giornata di sport e solidarietà, nel ricordo di Davide Piampiano: domenica 23 giugno alle 18 torna “Una partita per Davide”, che vedrà sfidarsi, nel campo dell’Acd Viole messo a disposizione dalla società, gli amici di Davide di Magnifica e Nobilissima, le due Parti del Calendimaggio: Davide era un tamburino del “blu”, e aveva molti amici nella parte rossa.

I fondi saranno destinati al canile di Ponterosso, struttura comprensoriale che si prende cura di cani abbandonati, in memoria di un giovane “pieno di vita, sogni e ambizioni”, come scrivevano la famiglia (la mamma Catia e il padre Antonello, oltre alla sorella di Davide, Valeria, e la fidanzata Michela; ma erano presenti anche zii e cugini) e gli amici nel presentare il Comitato Davide Piampiano per ricordare “un ragazzo innamorato della sua città, Assisi, nel cui contesto sperava di diventare un grande imprenditore del settore del turismo” in memoria del quale si portano ora avanti diverse iniziative nel segno dell’istruzione e dell’associazionismo.