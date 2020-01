Amici del Teatro di Colombella, partnership con Beauty Academy by Ecipa Umbria - Tuttoggi

Gli Amici del Teatro di Colombella stringono partnership con Beauty Academy by Ecipa Umbria. Gli allievi collaboreranno infatti agli spettacoli della Stagione “in-Teatro degustAzioni”.

Non solo recitazione, dunque. Attorno al teatro ruotano molteplici possibilità espressive che hanno necessità di altrettante professionalità ed il lavoro delle associazioni, spesso, serve anche a favorirle. E’ quanto sta facendo, ormai da cinque anni, l’associazione Amici del Teatro di Colombella organizzatrice della stagione “in-Teatro degustAzioni” (tutte le informazioni su spettacoli e modalità di prenotazione sulla pagina Facebook) finalizzata a valorizzare il restaurato teatro Lucio Bonucci come spazio nel quale accogliere spettacoli amatoriali e non solo, che attingono a differenti generi e, parallelamente, a creare l’occasione per giovani professionisti di supportare le diverse produzioni – impreziosendo l’aspetto della recitazione – e, per i meno esperti, di ‘formarsi’ sul campo.

“La sinergia che stiamo intessendo è di quelle di cui andare orgogliosi – sottolinea la presidente dell’associazione Monica Rosati – grazie infatti alla nostra preziosa collaboratrice, titolare di un affermato salone di parrucchieria e benessere, da sempre impegnata a curare il trucco e parrucco dei nostri attori, siamo riusciti a coinvolgere un’importante scuola professionale di Perugia“.

Entusiasta della nuova partnership il direttore di Ecipa Umbria, Fabio Matera: “Futuro is Beauty Academy by Ecipa Umbria diventa partner dell’associazione ‘Amici del teatro di Colombella’. Da oggi gli allievi del corso per parrucchieri rivolto agli adulti, grazie alla guida della docente Barbara Gioffredi, parteciperanno alla realizzazione delle acconciature degli attori impegnati nelle rappresentazioni teatrali. Si tratta di un importante momento di crescita per i nostri allievi,che avranno modo di cimentarsi in un contesto che va oltre il laboratorio didattico e permetterà loro di ampliare la formazione tecnico-professionale”.

Quindi, fin da sabato 18 gennaio i ragazzi – in particolare delle classi 1° e 2° anno maggiorenni acconciatori: Erlinda Gjura, Karina Yagual Muzzio, Giulio Vergati, Andreino Sheji, Matteo Rroshi, Bianca Ioana Bodron, Fatima Mimoud, Ornella Sedja e Sara Lyti – pettineranno gli attori impegnati nella produzione “Non ti conosco più”, commedia in tre atti di Aldo De Benedetti, per la regia di Gianfranco Battistini che verrà replicata anche domenica pomeriggio alle 17.00.

“Il sogno che ci ripetiamo da quando abbiamo intrapreso questa avventura – conclude Monica Rosati – è che l’associazione possa anche stimolare la crescita di tecnici luci, sarti, registi, ma anche parrucchieri, truccatori … oltre ovviamente agli attori grandi e piccoli che si cimentano con le commedie e con la scuola di teatro che da alcuni anni organizziamo al Bonucci di Colombella“.