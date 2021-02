Amelia, un arresto per spaccio - Tuttoggi

I Carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 41 anni per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno arrestato in flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” A.L., nato in Tunisia nel 1980 ma residente a Narni, pregiudicato.

I militari operanti, informati della presenza in zona di via Tuderte e Ponte di Augusto di un’attività di spaccio, individuavano l’uomo pedinandolo fino a casa dove, a seguito di una perquisizione domiciliare, rinvenivano all’interno dell’abitazione dello straniero 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina confezionata in dosi pronte allo spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario atto al confezionamento.

La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato veniva quindi portato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo.