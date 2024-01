Amelia, inserita nella rete universitaria la struttura di Riabilitazione Cardiologica - Tuttoggi.info

I dati di attività del triennio 2021-2023, in leggera flessione per l'impatto negativo del Covid-19 e gli interventi straordinari alla struttura e alla rete idrica eseguiti nel complesso ospedaliero, sono comunque soddisfacenti

Un servizio fondamentale per il recupero dei pazienti affetti da patologie al cuore, che opera in stretta collaborazione l’Azienda Ospedaliera di Terni: la Riabilitazione Cardiologica dell’ospedale di Amelia, diretta dalla dr.ssa Maria Nivella Suadoni, si compone di un reparto di degenza per la ripresa funzionale e motoria dei pazienti post-cardiochirurgici, ischemici cronici e post-acuti, affetti da scompenso cardiaco, diabete mellito e arteriopatie obliteranti degli arti inferiori.

Di notevole importanza, però, anche l’attività specialistica ambulatoriale rivolta ai pazienti del territorio che soffrono di patologie cardiovascolari.

I dati dell’attività

I dati di attività del triennio 2021-2023, in leggera flessione per l’impatto negativo del Covid-19 e gli interventi straordinari alla struttura e alla rete idrica eseguiti nel complesso ospedaliero, sono comunque soddisfacenti e in progressiva e rapida ripresa: 367 i ricoveri complessivi, prevalentemente post cardiochirurgici ma con incremento dei pazienti inviati dalle cardiologie e dalle Utic extra Usl ed extra Regione. Nell’anno 2022, soltanto con l’attività di degenza, la Riabilitazione Cardiologica dell’ospedale di Amelia ha effettuato ricoveri e prestazioni per un valore economico di 720.000,00 euro, di cui 86.000,00 euro extra Usl e 150.000,00 euro extra Regione.

Unitamente alle attività di degenza sono state mantenute e potenziate tutte le attività di specialistica ambulatoriale: elettrocardiogramma, visita cardiologica con elettrocardiogramma, ecocardiogramma transtoracico e transesofageo, ecocardiogramma pediatrico, test da sforzo al cicloergometro, ECG Holter 24h, monitoraggio 24h della pressione arteriosa, cardioversione elettrica programmata. Sono attivi, inoltre, ambulatori dedicati allo scompenso cardiaco e alla prescrizione dei piani terapeutici dei nuovi anticoagulanti orali per casi clinici complessi.

Interventi strutturali e impiantistici

La struttura Amerina diretta dalla dr.ssa Suadoni è stata recentemente interessata da lavori di manutenzione straordinaria e impiantistica. Nello specifico sono state sostituite le testate dei letti ed è stato rinnovato l’impianto elettrico di chiamata per gli infermieri.

La collaborazione con l’Università di Perugia

“La novità forse più importante – ha affermato Maria Nivella Suadoni – è l’inserimento della Riabilitazione Cardiologica Ospedaliera di Amelia nella rete universitaria. Si stanno gettando le basi, grazie anche al supporto della direzione strategica della Usl Umbria 2 e delle istituzioni che accompagnano e supportano con impegno e attenzione il nostro lavoro, per un proficuo rapporto di collaborazione che in futuro potrà essere consolidato e potenziato”.

La visita del sindaco di Amelia

Nei giorni scorsi il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, ha visitato il reparto. Ha incontrato la responsabile e il personale sanitario e ha espresso soddisfazione per i risultati sin qui conseguiti, per gli investimenti in impianti e tecnologie, “che rendono più moderno, confortevole e accogliente il reparto”, e per la convenzione con l’Università.

“Congratulazioni ai professionisti della salute e un ringraziamento alla direzione strategica dell’azienda Usl Umbria 2 e alla direzione ospedaliera per l’attenzione e l’impegno nei confronti di un reparto di eccellenza del sistema sanitario regionale”, ha dichiarato Laura Pernazza.