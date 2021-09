Auto in fiamme incendia anche quella accanto, operazioni spegnimento complicate

Ad Amelia i Vigili del Fuoco, nel corso della notte, sono intervenuti per una vettura in fiamme in via della Valle, vicino al Teatro Sociale.

Auto in fiamme per cause accidentali nella notte in pieno centro storico, con le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che si sono rivelate complicate.

E’ accaduto ad Amelia, in via della Valle. A dare l’allarme la proprietaria dell’automobile.

Il fuoco si è esteso anche a un’altra auto parcheggiata a fianco

Quando i Vigili del Fuoco di Amelia sono giunti sul posto il mezzo in fiamme aveva coinvolto anche un’altra auto parcheggiata a fianco.

Difficoltose le operazioni di spegnimento per l’impossibilità di raggiungere con l’autopompa la stretta via, situata nei pressi del Teatro Sociale.