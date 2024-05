Ambiente, innovazione e sostenibilità: le opportunità per le imprese finanziate da Fondimpresa - Tuttoggi.info

Sarà dedicato al tema della formazione per affrontare i rapidi cambiamenti tecnologici, ecologici e sociali, il convegno organizzato da Obr Umbria, l’articolazione regionale di Fondimpresa, in programma mercoledì 29 maggio alle ore 15 a Perugia

Sarà dedicato al tema della formazione per affrontare i rapidi cambiamenti tecnologici, ecologici e sociali, il convegno organizzato da Obr Umbria, l’articolazione regionale di Fondimpresa, in programma mercoledì 29 maggio alle ore 15 nell’Auditorium della Figc-Lnd a Perugia, dal titolo Formazione. Ambiente, innovazione e sostenibilità: le opportunità per le imprese.

Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori istituito nel 2003 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, con l’obiettivo di promuovere e finanziare la formazione continua dei dipendenti delle imprese. Attraverso i contributi che le aziende versano obbligatoriamente all’Inps, il Fondo finanzia progetti formativi aziendali, individuali, territoriali e settoriali volti a migliorare le competenze dei lavoratori.

L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare il molteplice panorama di opportunità e possibilità offerto dalla formazione di Fondimpresa e far conoscere da vicino la sua articolazione territoriale che opera quotidianamente per sviluppare e diffondere i temi della formazione.

Al convegno, che sarà aperto dai saluti di Vincenzo Briziarelli, Presidente di Confindustria Umbria e di Michele Fioroni, Assessore allo Sviluppo economico e alla Formazione della Regione Umbria, interverranno: il presidente di Obr Umbria Domenico Taschini che introdurrà e modererà i lavori, il Direttore Generale di Fondimpresa Elvio Mauri che si concentrerà su diversi aspetti per migliorare l’efficacia delle attività formative di Fondimpresa e per accompagnare le aziende e i lavoratori nella transizione verso tecnologie digitali e pratiche sostenibili, il professor Simone Budini, Docente e Project Leader del CeSID di Luiss Business School che esplorerà i diversi aspetti legati alla nuova direttiva europea riguardante il report di sostenibilità e il suo impatto sulle strategie aziendali.

Non mancherà una testimonianza del mondo dell’istruzione a cura della dirigente didattica Federica Ferretti e degli studenti dall’Istituto tecnico economico e tecnologico aeronautico “Scarpellini” di Foligno.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Molinari, Segretario generale Uil Umbria.