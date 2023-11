Altotevere sconvolto per la scomparsa di David Rossetti "Un amico di tutti, non lascerai i nostri cuori" - Tuttoggi.info

Il 44enne di Lama (San Giustino) se n'è andato a causa di una malattia improvvisa e incurabile, comunità commossa e incredula

Un’intera comunità in lutto e sconvolta per la morte improvvisa del 44enne David Rossetti, di Lama (San Giustino) a causa di una malattia altrettanto fulminea e incurabile.

Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 21 novembre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dov’era ricoverato da qualche giorno e nelle prossime ore sarà effettuata un’autopsia sulla salma per capire esattamente le cause esatte di questa tragedia, partita da un forte mal di schiena e degenerata in pochissimi giorni.

David, per gli amici stretti soprannominato “Tremarella”, lavorava in un’azienda altotiberina ed era un grande sportivo, portiere della locale squadra amatoriale (ex tra gli altri di Selci Nardi e Monterchiese) e assiduo frequentatore della palestra Sunfitness di Città di Castello, il cui post recita: “I veri amici non lasciano mai i nostri cuori, anche se apparentemente lasciano le nostre vite…”.

In tanti, letteralmente sconvolti da questo vero e proprio fulmine a ciel sereno si sono uniti al cordoglio. Un amico, pubblicando lo scatto di una parata plastica e spettacolare di David, ha scritto: “In questo giorno buio in cui mancano le parole, ti voglio ricordare con questa foto che mi chiesi espressamente meno di un mese fa…’la tengo come ricordo mi dissi’…quando si dice il destino…erano gli anni belli della Longobarda…quante battaglie, quante serate, quante gioie e quanti dolori…sempre insieme. Ricordi che ora custodirò gelosamente nel mio cuore”. Anche il Selci Nardi lo ricorda come “un ragazzo molto serio, sempre sorridente e amico di tutti. Ci mancherà“.

David lascia la compagna e un figlio di 10 anni. Per quanto riguarda la celebrazione dei funerali si attende solo l’esame autoptico e la successiva riconsegna della salma ai familiari. Anche la redazione di Tuttoggi e soprattutto il sottoscritto Davide Baccarini si uniscono con estrema tristezza al cordoglio.